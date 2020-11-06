Jandarma Genel Komutanlığı'nda cemaat operasyonu: 89 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki cemaat üyesi askerlerin mahrem sorumlusu olduğunu belirttiği 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 89 kişinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği" belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 29’unun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu ifade edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği açıklandı.