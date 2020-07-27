Jandarma eşliğinde yasadışı işten çıkarma: İşçiler direnişe geçti

Kocaeli Gebze'de, Gebze Özer Elektrik'te çalışan 10 işçi DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş'e üye oldukları gerekçesiyle yasadışı bir şekilde işten çıkartıldı. Tazminatsız işten çıkarılan işçiler jandarma eşliğinde işyerinden zorla dışarı çıkartıldı.
İşçiler işyeri önünde direniş başlattı.
AKP'nin pandemi sırasında getirdiği sözde işten çıkarma yasağı ise hâlâ yürürlükte.
GEBZE ÖZER ELEKTRİK İŞYERİNDE SENDİKAYA ÜYE OLAN ARKADAŞLARIMIZIN TAZMİNATSIZ IŞTEN ATILMASI VE JANDARMANIN ATILAN İŞÇİLERİ ZORLA DIŞARI ÇIKARMASI SONUCU İŞYERİ ÖNÜNDE DİRENİŞİMİZ BAŞLADI.— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) July 27, 2020
SENDIKA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİZ.
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ... pic.twitter.com/5N7vKAGIFG
GÜNCELLEME: 19.05
Gebze Özer Elektrik'te bugün örgütlenme çalışmaları sırasında gözaltına alınan Birleşik Metal-İş Gebze Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı ve Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın serbest bırakıldı. Birleşik Metal-İş yasalara aykırı olarak işten çıkartılan işçilerin derhal işe iade edilmesi çağrısını yineledi.
Gebze Özer Elektrik'te bugün örgütlenme çalışmaları sırasında gözaltına alınan G.Örgütlenme Sekreterimiz Hami BALTACI ve Şube Başkanı Necmettin AYDIN serbest bırakıldı. Yasalara aykırı olarak işten çıkartılan üyelerimiz derhal işbaşı yaptırılmalı.— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) July 27, 2020
Yaşasın #Örgütlü #Mücadelemiz… pic.twitter.com/j1TMVOgOcW