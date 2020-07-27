Jandarma eşliğinde yasadışı işten çıkarma: İşçiler direnişe geçti

İşten çıkarma yasağına rağmen sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Gebze Özer Elektrik işçileri jandarma tarafından zorla işyerinden dışarı çıkartıldı. İşçiler direnişe geçti.

Haber Merkezi

Kocaeli Gebze'de,  Gebze Özer Elektrik'te çalışan 10 işçi DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş'e üye oldukları gerekçesiyle yasadışı bir şekilde işten çıkartıldı. Tazminatsız işten çıkarılan işçiler jandarma eşliğinde işyerinden zorla dışarı çıkartıldı.

İşçiler işyeri önünde direniş başlattı.

AKP'nin pandemi sırasında getirdiği sözde işten çıkarma yasağı ise hâlâ yürürlükte.

GÜNCELLEME: 19.05

Gebze Özer Elektrik'te bugün örgütlenme çalışmaları sırasında gözaltına alınan Birleşik Metal-İş Gebze Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı ve Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın serbest bırakıldı. Birleşik Metal-İş yasalara aykırı olarak işten çıkartılan işçilerin derhal işe iade edilmesi çağrısını yineledi.