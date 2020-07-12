Jakuzide çektiği ‘Ulan fakirler’ videosuyla gündeme gelen AKP’li istifa etti

Jakuzide çektiği videoda “Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin” sözleriyle gündeme gelen AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç görevinden istifa etti.

Videonun sosyal medyada yayılması ve tepkilere neden olmasının ardından Saraç bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Videoyu 2 yıl önce WhatsApp'taki arkadaş grubunda espri amacıyla paylaştığını belirten Saraç videonun "kötü niyetli" bir biçimde sosyal medyada yayıldığını kaydetti.

Saraç “Video gerçekten saf ve temiz bir niyet ile izlendiğinde ironi amaçlı çekilen bir video olduğu ve asla toplumun bir kesimini aşağılamak amacı gütmediği görülecektir” açıklamasını yaptı.

Konunun AKP'ye ve gençlik kollarına zarar verdiğini görmesi sebebiyle istifa ettiğini belirten Saraç “Dava arkadaşlarımdan özür dileyerek ayrıldığımı bildiriyorum” dedi.

