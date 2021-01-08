Jake Angeli: Bunu bir galibiyet olarak değerlendiriyorum

ABD'de Kongre'ye baskın düzenleyen Trump yanlıları arasında yer alan ve kıyafetleriyle dikkat çeken Jake Angeli, başkent Washington DC'den memleketi Arizona'ya dönmeye hazırlanırken NBC'ye konuştu.

Kendini QAnon'un 'şamanı' olarak kendisini niteleyen Angeli (33), "İş başında tırsıp yere çömelen, gaz maskelerini takan ve yeraltı sığınağına kaçan bir avuç hainimiz olduğu gerçeği karşısında, ben bunu bir galibiyet olarak değerlendiriyorum" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, kendisini Mahatma Gandi ve Martin Luther King ile kıyaslayan Angeli, "Benim yaptığım sivil itaatsizlikti" dedi, "Ben yanlış bir şey yapmadım. Kapı açıktı, içeri girdim, ahbap" ifadesini kullandı.