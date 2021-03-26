İzmirliler 'Rıza Bey park olsun' demek için toplanıyor

30 Ekim İzmir Depremi'nde 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerine park yapılması için depremzedeler bugün bir basın açıklaması düzenleyecek.

118 kişinin yaşamını yitirdiği depremde yıkılan binanın yerine park yapılması için depremzedeler bir mücadele başlatmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şubat ayının sonunda yaptıkları açıklamalarda bu alanın boş bırakılarak "hafıza mekanı" olarak kalacağını duyurmuştu.

Ancak depremzedeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililerle görüşmelerinde bu alana bina yapılacağını ve kaldırımına da bir anıt yerleştirilmek istendiğini öğrendiler.

Depremzedeler bugün saat 18.00'de Rıza Bey Apartmanı İnşaat Alanı'nda bir araya gelerek bu alanın park yapılması taleplerini bir kez daha duyuracaklar.