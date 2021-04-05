İzmir'e getirilen 600 ton asbestli gemiye tepki

Brezilya Donanması'na ait NAe São Paulo isimli uçak gemisinin gövdesinin sökülmek üzere İzmir Aliağa'ya gönderileceği açıklanmıştı.

600 ton asbest barındırdığı söylenen uçak gemisi hakkında Meclis Çevre Komisyonu üyesi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan önerge verdi. Bakan Çevre, Aile, Sağlık ve Ulaştırma bakanlarına ayrı ayrı önerge sundu.

Söküm esnasında doğa ve halk sağlığı yönünden bir felaket olması ihtimaline dikkat çeken Murat Bakan, asbestli gemi sökümlerinin doğal hayata etkilerini sordu.

Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a "Toprağımızı, havamızı, denizlerimizi kirleten, dünya incisi ege kıyılarını riske atan, daha önce Aliağa-Foça kıyılarında felakete yol açan, canlı-cansız doğaya zarar veren gemi sökümüyle ilgili olarak; söküm işlemini yapan işletmelerde asbestin öncelikle o bölgeye vereceği zarara ilişkin hangi ön çalışmalar yapıldı?" diye sordu.

Yenimahalle Semt Evi'nden asbest açıklaması

İzmir Aliağa'da gemi söküm işçilerinin yaşadığı bir mahallede açılan ve işçilerinin bilgilendirilmesi ve örgütlenmesi amacıyla bir çok etkinlik gerçekleştiren, Yenimahalle Semt Evi'nden Atila Işık, söküm tesislerinde çalışan arkadaşlarının varlığından bahsederek asbestin ölümcül zararlarını hatırlattı.

Asbest konusunda bir çok bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirten Işık, "Patronlar, işçilerin sağlığını değil, kârlarını düşünüyorlar. İnsan sağlığı, insan hayatı patronların umurunda değil. Pandemi döneminde açıkça görülen bu gerçeği, biz burada her gün yaşıyoruz. Gemi söküm tesislerindeki işçi cinayetlerinin Aliağa basınına dahi yansımasına engel oluyorlar. İşçi arkadaşlarımız ya ölüyor ya da gün be gün kanser oluyorlar" dedi.

Ayrıca Aliağa'da her geçen gün artan hava, deniz ve toprak kirliliğinin Aliağa halkını da etkilediğinden bahseden Işık, "Bu yalnızca bir çevre sorunu değil. Bu, kapitalizm sorunu. Buradaki sorunun kaynağı kapitalizm. Bizler bugün bu geminin sökülmesine mani olsak yarın başka bir zehri sokacaklar memleketimize. O yüzden sorunu yalnızca bir çevre sorunu olarak görmüyor, kapitalizmi henüz yenememiş olmamızın asıl mesele olduğunu düşünüyoruz ve bunu mutlaka başaracağız" diyerek, konunun takipçisi olacaklarını iletti.