İzmir'deki trans cinayetinde 3 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde, 36 yaşındaki trans birey Miraş Güneş'in (resmi adı Kadir Yüksel) ölümüne ilişkin S.G, M.İ, T.T. ve L.Y. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.G, M.İ ve T.T. tutuklandı, L.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu Güneş'in kendisine ait boş dairede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.