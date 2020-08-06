İzmir'deki polis saldırısında gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

AKP’nin ve gericilerin kadına yönelik şiddete karşı imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını gündeme getirmesi dün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sokağa çıkan kadınlar tarafından protesto edilmişti.

Kadınlar İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Diyarbakır gibi birçok ilde sokağa çıkarken İzmir'deki eylem polis saldırmıştı.

İzmir’de Alsancak’ta toplanan kadınlar da “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” diye seslendi. Buradan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürümek isteyen kadınlara polis saldırdı, saldırı sonucu 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar bu sabah serbest bırakıldı.