İzmir'deki orman yangını sebebiyle iki site boşaltıldı

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı. Yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki site boşaltıldı.

Alevler, sahil kenarında bulunan, Özdere İzmir Caddesi'ne yakın Koru Sitesi'ne ulaştı. Sitede maddi hasar meydana geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabahın ilk saatlerinde yaptığı açıklamada Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'da çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli açıklamasında, "Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan günün aydınlanmasıyla beraber havadan söndürme çalışmalarına yeniden başlandığı öğrenildi.