İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişiye gözaltı

DHA'nın haberine göre, İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle: