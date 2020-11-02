İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişiye gözaltı

DHA'nın haberine göre, İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
- Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A
- Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ
- Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B
- Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A
- Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D.
- Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö.