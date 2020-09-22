İzmir'de zeytinlik ve çamlık alanda yangın

İzmir Dikili'de İsmetpaşa Mahallesi’nde zeytinlik ve çamlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevler metrelerce yükselirken, yayılan dumanlar da ilçeyi kapladı. Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmada ise görgü tanıkların iddiasına göre, ailesiyle tartışan M.C. (36) isimli kişinin, yangını çıkarttığı ileri sürüldü.

M.C., Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.