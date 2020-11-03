İzmir'de yurttaşlar hayati riske girip eşyalarını almaya çalışıyor

İzmir Bayraklı'da depremin en çok zarar verdiği ve yıkım yaşanan mahallelerin çevresinde henüz hasar tespiti tamamlanabilmiş değil. Öte yandan ekonomik durumu iyi olmayan ve yakınlarının evlerinde ya da çadırlarda kalan yurttaşlar ölüm riskini de göze alarak evlerindeki değerli eşyalarını, giysilerini dışarı çıkartmaya çalışıyor. Beyaz eşyasını taşımaya çalışanlar bile var...

Kimi noktada polisler binaya girenlerin bilgisini alıyor ki "bir şey olursa" haberleşmek mümkün olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün, "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var" açıklaması yapmıştı. Enkaz bölgesinin hemen etrafında, ağır hasarlı ve yıkılma kararı verilen binaların hemen yanında yaşayanların söyledikleri yardımlar konusunda çok hızlı davranılması gerektiğini gösteriyor.

Bakanlığın yapacağını söylediği tespit çalışmalarının uzaması ve maddi yardım yapılıp yapılmayacağının netleştirilememesi nedeniyle, bölgede oturanlar evlerine girmek zorunda kalıyor. Bu girişler kimi alanlarda polis ya da bekçi kontrolüyle, kimi binalarda ise yeterli önlem alınmadan yapılıyor.

Hasar tespiti yapılmamış ya da az hasarlı olduğu söylenen binalara, ağır hasarlı olan ve yıkım kararı verilen binaların bitişiğindeki konutlara yurttaşların girişlerine kontrolsüz şekilde izin veriliyor.

'Hakkında net bilgi olmayan binalara girişler tehlikeli'

Konuştuğumuz 75. yıl sitesinin kapıcısı, polislerin sabah şeritleri açtığını, binada oturanların eşyalarını almaya girebileceklerini söylediğini anlattı. Sitenin kapıcısı, "2 kolonda sıkıntı var, büyük bir ihtimalle güçlendirme yapılacak dediler" diye konuştu.

Konuyla ilgili görüştüğümüz bir inşaat mühendisi, yapısal zarar vermeyen çatlakların olduğu binalara kontrollü giriş yapılabileceğini ancak net bilgi olmayan binalara girişlerin tehlikeli olduğunu söyledi. Uzmanlar, binaların mutlaka yapılasal durumunun kesinleştirilmeden girişlerde kontrolün arttırılmasını gerekliliğine vurgu yapıyor.

Apartmanda oturanlar da henüz kesin bir inceleme yapılmadığını, dairelerinin hasar durumunu bilmediğini doğruladı. Bir apartman sakini, "Yarın işe gideceğim, akrabamda kalıyorum. Polis kontrollü izin verince girdik ama yapacak bir şeyimiz yok. 30 bin lira vereceğiz dediler. Henüz kimse bir şey demedi. Zaten 30 bin liraya hangi birini alayım verseler bile" dedi.

Sitedeki iki apartmanın durumu şöyle: