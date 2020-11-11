İzmir'de yeni Covid-19 önlemleri

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda kentte sokakta sigara içmenin ve 65 yaş üstü yurttaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Vali ayrıca açıklamasında bazı kurumlar hariç "kaç haftalık olduğuna bakılmaksızın" hamile yurttaşların da idari izinli sayıldığını duyurdu.

Vali Köşger şöyle dedi:

Doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi CORONA, İzmir’de de tırmanışta. Depremin olduğu günki rakamlara kıyasen bu gün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir’de:

-Sokakta sigara içmek ve

-65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış;

Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır.

Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir.



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