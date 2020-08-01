İzmir'de yanan orman alanı havadan görüntülendi

İzmir’de dün çıkan yangında 25 hektar alan zarar gördü. Tahrip olan alan havadan görüntülendi.

Balçova Barajı ile teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.

Söndürme çalışmasına dokuz helikopter, bir uçak, 48 arazöz, yedi ilk müdahale aracı, altı dozer ve 210 söndürme işçisi nin katıldığı söylendi. Yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

'Manisa'da soğutma çalışmaları devam ediyor'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesinde askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda başlayan yangınla Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar bölgesinde çıkan yangınlar hakkında bilgi verdi.

Pakdemirli gece yarısı yaptığı açıklamada, "İzmir Seferihisar yangınımız kısmen kontrol altına alınmıştır. Manisa Turgutlu Akçapınar’daki yangın da kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 3 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmiştir" dedi.