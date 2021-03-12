İzmir'de trans cinayeti

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in, kendisine ait boş dairede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Kendisinin de bir alt katta oturduğu öğrenilen Yüksel’a ait kiralık daireye giren yakınları, trans bireyin çekyatın içinde battaniyeye sarılı vaziyette cesediyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yüksel’in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre, Yüksel’in sert cisimle başına vurulduğu ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi.