İzmir'de toplu ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş. ile İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sefer tarifelerinde, yılbaşı gecesi ve sonrasında 3 günlük uygulanacak kısıtlamalara özel düzenlemeler yaptı.

İHA'da yer alan habere göre, ESHOT otobüsleri, kısıtlılık günleri boyunca 91 ana hatta seferlerine devam edecek. Sağlık çalışanlarına özel güzergâhlarda hizmet veren özel otobüs servisleri de her gün belirli saatlerde seferlerine devam edecek.

Metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında seferler 06.00 – 00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da seferler, 24 dakikada bir olacak. İZDENİZ'de 1, 2 ve 3 Ocak 2021 günlerinde; yalnızca yolcu gemileri çalışacak; araba vapurları sefer yapmayacak. Bostanlı-Karşıyaka-Konak iskeleleri arasında ring seferi yapacak gemiler, 08.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00 – 20.00 saatlerinde Bostanlı'dan; 08.30 – 11.30 – 14.30 – 17.30 – 20.30 saatlerinde Konak'tan kalkacak.