İzmir'de tarihi binada yangın

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Merkezi

İzmir'in Konak ilçesinde Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında saat 21.30 sularında yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

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