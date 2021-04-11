İzmir'de tarihi binada yangın

İzmir'in Konak ilçesinde Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında saat 21.30 sularında yangın çıktı.
DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.