İzmir'de sudan sonra ulaşıma da zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşımda ilk biniş ücreti 3,56 TL'den 3.46 TL'ye çekerken, bundan böyle birinci ve ikinci aktarmalar ücretsiz olmayacak. Yeni düzenlemeyle birinci ve ikinci aktarmaların her biri için 50'şer kuruş ödenecek. Önerge komisyonda kabul edilirse yeni 90 dakika uygulaması 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Meclis onayına sunulan önergeye göre; tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50’şer kuruş ödenmesi öngörülüyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Meclis onay verirse ilk biniş ücreti 3.56 TL’den 3.46 TL’ye çekilecek. Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan, hakkaniyet ve külfetlerin adil dağıtılması ilkesi ışığında ve kamu yararı da gözetilerek birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak. Aynı ilkeler doğrultusunda, kentin banliyölerinde oturan ve ikiden fazla aktarma yapmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomik olarak desteklenmesi, hayatlarının kolaylaştı rılması hedefiyle ikiden sonraki aktarmalarından ücret alınmayacak. Yeni tarife önergesi Plan Bütçe ve Tüketici komisyonlarına incelemesine sunuldu. Önerge, komisyonların incelemesi sonrası meclise sevk edilecek ve 14 Ağustos Cuma günü toplanacak mecliste oylanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşımın 1 kuruş olması için verilen önerge de Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.