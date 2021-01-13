İzmir'de sele kapılan kurye: Yağmuru, çamuru patrona anlatamadık

İzmir’de sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sel meydana geldi. Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı. Kurtarılarak hastaneye kaldırılan Tuna'nın vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sele kapılan kurye: Sipariş soğuk geldiği için azar yiyoruz

Üçkuyular'da sele kapılan motosikletinin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kurye Mustafa Karınsızoğlu yaşadığı anları AA muhabirine anlattı. Bir müşteriye pizza siparişi yetiştirmek için yola çıktığını söyleyen Karınsızoğlu sel nedeniyle motosikletten düştüğünü ve çevredekilerin yardımıyla kurtulduğunu aktardı. "Çevredekiler yardım etmeseler sokaktaki arabaya çarpıp sıkışacaktım. Hani 'Bir kaşık suda boğulmak' diye bir şey var ya, gerçekten bir kaşık suda boğuluyordum" diyen kurye sele kapılan motosikletini daha sonra bulduğunu belirtti. Kuryelerin yağmur çamur demeden müşterilere sipariş götürdüğünü anlatan Karınsızoğlu, şunları kaydetti: "Yağmuru, çamuru patrona anlatamadık. Müşteri de 'Hava yağmurlu bakkala gitmeyeyim, sipariş vereyim.' diyor. Keşke biraz da bizi düşünseler. Soğukta, yağmurda götürdüğümüz yetmiyor, geç kaldığımız için iptal de ediyorlar. Sipariş soğuk geldiği için azar yiyoruz. Birçok arkadaşımızın siparişi dün geç gittiği için iptal edildi. İnsanlar koronavirüsten korktuğu için dışarı çıkmıyor ama biz çalışıyoruz. Müşteriler bizi düşünürse seviniriz."

Araçlar sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı

İzmir'de Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. Buca'da bir anda bastıran sağanakla birlikte eğimli sokaklarda sel yaşandı. Kozağaç Mahallesi'nde selle sürüklenen 4 otomobil, birbirine çarparak durabildi. Bazı vatandaşların park halindeki otomobillerini, sürüklenmemesi için halatla evlere bağladıkları gözlendi.

Konak'taki Yenişehir semtinde de İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı binası önündeki Kemer alt geçidinde mahsur kalan araçtaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağanak sonrası su birikintileri ve yolda kalan araçlar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit, Konak Tüneli, Yeşillik Caddesi ve Akçay Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak alt geçidinde de bir otomobil mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla sudan çıkan sürücünün ihbarı sonrası alt geçit trafiğe kapatıldı, İZSU ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Aynı ilçede sağanağa eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle Sekiz Eylül Mahallesi 135 Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana geldi. Öte yandan kent genelinde evlerini su basan yurttaşların öğrenci yurtlarına yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.