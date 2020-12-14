İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahilde bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı.

Menderes'te sele kapılan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Menderes ilçesinde Dereköy Mahallesi mevkisinde hafif ticari araç, sağanak yağışın etkisiyle oluşan ve karayolunu ortadan ikiye bölen sel sularının üzerinden geçmeye çalıştı.

Karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sele kapılarak sürüklendi. Ekiplerin yaptığı aramada sürüklenen hafif ticari araç 800 metre ilerde dere kıyısına vurmuş olarak bulundu. Araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkanları ile kurtulmuş, arkadaşları Mehmet Aslan ve Soner Uyar ise kaybolmuştu.

Kaybolmalarından 17 saat sonra arama kurtarma çalışmalarında Mehmet Aslan ve Soner Uyar’ın cesetlerine ulaşıldı.