İzmir'de seçim krizi: İYİP AKP'ye oy verdi, CHP'li üye partisinin adayını desteklemedi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması sonrası yapılan başkanvekilliği seçimi hakkında mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi.

AKP, İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak seçimin iptal edilmesini talep etmiş, gerekçe olarak oylamanın açık ve şeffaf kutuda yapılmasını göstermişti.

AKP, seçimin kapalı torbada ve gizli yapılması şartının ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Seçimde ne olmuştu?

Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda CHP'li üye Deniz Karakurt 17 oy alırken, AKP'li Aydın Pehlivan 14 oyda kalmıştı.

İkinci turda ise Karakurt 16, Pehlivan 15 oy aldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise iki aday da 15'er oy aldı. (Bu turda bir pusulada CHP'li Meclis Üyesi Ali Aydın'ın isminin yazılı olduğu görüldü.)

Seçimin son turunda da bir oy boş çıkınca, eşitlik bozulmadı ve kuraya geçildi.

Kura çekimi sonucu Başkan Vekilliği görevine CHP'li üye Deniz Karakurt getirildi.

CHP-İYİP ittifakı bozuldu, CHP'li üye de oy vermedi

Seçimdeki bu ilginç sonuç partilerin Meclis'teki üye sayısına bakınca daha da dikkat çekici hale geliyor.

CHP'nin ilgili belediye meclisinde 16 üyesi bulunuyor.

İYİP'in ise 3 üyesi bulunuyor. İki partinin ittifak halinde olduğu dikkate alındığında seçimi kolayca kazanabilecekleri görülüyor.

AKP'nin 10, MHP'nin ise sadece iki üyesinin bulunduğu Belediye Meclisi'ndeki seçimde İYİP'in üç üyesi de ikinci turda AKP'ye oy verdi. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda CHP'li bir üye partisinin adayına oy vermeyince seçim 15-15 sonuçlandı ve kuraya gidildi.