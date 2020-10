İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

İzmir'de sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Sahte içki içtiği söylenen ve bir süre sonra fenalaşan 37 yaşındaki Can Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ali V. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Can Yılmaz ve Ali V., yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Can Yılmaz ve Ali V.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Çeşme'de oturan Betül Yılmaz da iddiaya göre sahte içki tükettikten sonra fenalaştı. Yılmaz, Urla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir süre sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, yapılan müdahalelere karşın bugün yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın yaşamını yitirmesiyle sahte içki nedeniyle il genelinde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Ülke genelindeyse sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye ulaştı.