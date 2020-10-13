İzmir'de kentin birçok ilçesinde sahte içki kullandıkları öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi şikayetleri görülünce hastaneye kaldırılmıştı.

Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Orhan Korkmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Suat Yeşilyurt ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi süren Ahmet Karayiğit de hayatını kaybetti.

Bu üç ölümler birlikte İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.