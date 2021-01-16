İzmir’de sahte içkiden iki kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de yaşayan Nihat K., mide bulantısı ve görme kaybı yaşaması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nihat K. dün gece yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, dün de Ergün İ. görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle aynı hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergün İ. de kurtarılamadı.

Sahte içkiden öldükleri değerlendirilen Nihat K. ve Ergün İ.’nin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.