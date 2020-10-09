İzmir’de sahte içki nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi

İzmir’de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1’i yaşamını yitirdi.

Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Tedavi altına alınanların büyük bölümünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kırıkkale’de de 7 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmiş, 1 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı.

Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi’ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde toplam (8) vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan (7) vatandaşımız vefat etmiş, (1) vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır” denilmişti.

Valilik olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetmişti.