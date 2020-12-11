İzmir'de sağanak yağış sonucu yol çöktü, bir bina kaydı

İzmir'de dün gece başlayan şiddetli yağmur sonucu bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki bir inşaatın temel kazısı, yağmur sularıyla doldu. Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi.

DHA'nın aktardığına göre yoldaki çökmeye bağlı olarak da yan tarafta bulunan 3 katlı binada kayma oldu. Tedbir amacıyla bina, tahliye edildi ve mühürlendi. Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi.