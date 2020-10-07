İzmir'de 'Pandemide Halk Sağlığı ve Psikolojisi' söyleşisi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir Urla Örgütü, "Pandemide Halk Sağlığı ve Psikolojisi" başlığında bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu söyleşiye, konuşmacı olarak Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Zuhal Okuyan ve Öğretim Üyesi Psikiyatrist Doç. Dr. Tolga Binbay katıldı.

Prof. Dr. Zuhal Okuyan, Covid-19'un son salgın olmadığını, bu düzen, kapitalizm devam ettiği sürece halk sağlığını tehdit eden büyük salgınların devam edeceğini vurguladı. Bugün, sağlık alanında etkin müdahale ve önlemlerin (tam karantina, filyasyon) hayata geçirilememesinin sebeplerinin kamucu sağlık politikalarından vazgeçilmesi, mahallelerde hastaları, taşıyıcıları takip edecek bir sistemin olmayışı olduğunun altını çizdi. Aşı çalışmalarının devam ettiği ancak kısa sürede yaygın, etkili aşılamanın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.

'Pandemi toplum psikolojisini etkiliyor'

Doç. Dr. Tolga Binbay, salgının başlangıçta tek başına sebep olduğu kaygı bozukluğunun yanında stres, alkol ve sigara tüketimindeki artıştan da söz etti. Pandemi süresince zaman geçtikçe ekonomik zorluklar, işsizlik, eve kapanma sonucu sosyal çevreden uzaklaşma, aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin artması gibi gelişen çok yönlü başlıkların da toplum psikolojisini etkilediğini anlatarak, toplum psikolojisine etkilerinin sonuçlarının pandeminin başlarında değil, Eylül-Ekim aylarında daha fazla gözlemlendiğini ekledi.

Soru cevaplarla devam eden söyleşide, salgınla mücadele için de tek çarenin örgütlülük olduğunun altı çizildi.