İzmir'de otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı

İzmir Seferihisar'daki Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, yangın bölgesinin yanındaki yolda park halinde bulunan yaklaşık 50 araç, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Hem yangının çıkış nedeni hem de yangından etkilenen araçların kesin sayısının, yapılan incelemelerinin ardından açıklanacağı bildirildi.