İzmir'de OSB'lerdeki işçilerden HES kodu istenecek

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanarak ek kararlar aldı.

Buna göre İzmir'de bulunan organize sanayi bölgelerindeki (OSB) işyerlerinde çalışan işçilerin HES kodu almasının sağlanması ve işçilerin işyerlerine girişine HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra izin verilmesi kararlaştırıldı.

Camilerden maske kullanımı uyarısı yapılacak

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, belediyelerin, kolluk araçlarının, camilerin ses sistemlerinden, diğer iletişim kanallarından maske kullanımı ve fiziksel mesafe kuralı konusunda duyurular yapılması kararlaştırıldı.

Ehliyetli kamu personeli şoför olarak görevlendirilebilecek

Salgına yönelik sahada ve diğer yapılacak tüm çalışmalarda, ihtiyaç duyulması halinde ehliyeti olan kamu personelinin şoför olarak görevlendirilebilmesi kararı alındı.

Bankalar HES kodu soracak

Kentte bulunan tüm kamu ve özel bankalara vatandaşların girişi sırasında mutlaka HES kodu sorgulaması yapılacağı, HES kodu olmayanların bankaya girişine izin verilmeyeceği, uygulama koordinasyonunun banka yönetimi tarafından sağlanacağı da kararda belirtildi.

OSB'lerdeki işçilere HES kodu şartı

İzmir'de bulunan organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan işçilerin HES kodu almasının sağlanması, HES kodunun personelin bilgi sistemine işlenmesi ve HES kodu sorgulandıktan sonra işyerlerine girişlerine izin verilmesi de karara bağlandı. Buralardaki HES kodu sorgulanması işlemlerinin OSB yönetimi ve işyeri yetkilileri tarafından koordine edilmesi ve bu konuda personel görevlendirilmesi de kararlaştırıldı.