İzmir'de ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yasağı

İzmir Orman Yangınları Mücadele Komisyonu Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız başkanlığında toplandı.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda alınan kararlara ilişkin şöyle denildi:

"21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir. 18 Mart 2020'de alınan karar ile belirlenen piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, 31 Ekim 2020'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmeyecektir."