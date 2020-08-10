İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesi Görece köyü mevkiinde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü mevkiinde saat 15.34'te orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.44'te yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

