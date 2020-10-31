İzmir'de Seferihisar'da dün meydana gelen depremde ölü sayısı artıyor.
Depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi yaralandı.
Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
İzmir'de ölü sayısı 26, yaralı sayısı 831'e yükseldi
İzmir Seferihisar merkezli depremde ölü sayısı 26ya, yaralı sayısı 831'e yükseldi..
Haber Merkezi
İzmir'de Seferihisar'da dün meydana gelen depremde ölü sayısı artıyor.
Depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi yaralandı.
Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.