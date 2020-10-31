İzmir'de ölü sayısı 24, yaralı sayısı 804'e yükseldi

İzmir Seferihisar merkezli depremde ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi..

Haber Merkezi

İzmir'de Seferihisar'da dün meydana gelen depremde ölü sayısı artıyor.

Depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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İzmir'de deprem: Can kaybı artıyor!