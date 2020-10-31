İzmir'de Seferihisar'da dün meydana gelen depremde ölü sayısı artıyor.
Depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı.
Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
İzmir'de ölü sayısı 24, yaralı sayısı 804'e yükseldi
İzmir Seferihisar merkezli depremde ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi..
Haber Merkezi
İzmir'de Seferihisar'da dün meydana gelen depremde ölü sayısı artıyor.
Depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı.
Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.