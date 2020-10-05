İzmir'de meslek odası seçimlerine erteleme kararı açıklandı

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pandemiyle mücadele kapsamında yeni aldığı kararları duyurdu.

Buna göre kurul İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen genelge kapsamında meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinin ertelenmesine karar verdi. Uymayanların da para cezasıyla karşılaşacağı ifade edildi.

İzmir Barosu dün yaptığı açıklamada kararın kurul tarafından kendilerini şifahen bildirildiğini belirtmiş ve sözkonusu kararın hukuka aykırı olduğunu ifade ederek genel kurulu zamanında yapacaklarını açıklamıştı.

Barodan yapılan açıklamada "İzmir Barosu olarak dayatılan hiçbir antidemokratik uygulamayı kabul etmeyeceğimizi ve her türlü engele karşı genel kurulumuzu planlanan tarihi olan 17/18 Ekim'de yapacağımızı bildiriyor, İzmir Barosu Genel Kurulu'nu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşların haklarına saldırı niteliğindeki bu yaklaşıma karşı koymak için bütün üyelerimizi genel kurulumuza bir kez daha davet ediyoruz" denilmişti.

HES kodu ile uyumlu kartlar

Öte yandan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kentteki toplu taşıma araçlarında HES kodu ile uyumlu olacak, kişiye özel kartların kullanılmasına karar verdi. Hastalıkla temaslı olanların ulaşım kartlarının izolasyon sürecinde askıya alınacağı duyuruldu.

Tedbirler kapsamında ayrıca, turizm yerlerinde, otellerde ve konaklama tesislerinde HES kodu kullanması zorunlu olduğu belirtildi. Denetimin de kuruluşa ait olduğu vurgulandı. HES kodu istenmeyen ve müşteri kabul edilen işletmelerin 10 gün süreyle kapatılacağı aktarıldı.

Açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek olan kamu ve özel tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale gibi faaliyetlerin kısıtlama yapılmaması kararlaştırıldı.