İzmir'de Mahle Motor işçileri grev kararını astı

İzmir Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mahle Motor Parçaları Sanayi ve Ticaret AŞ fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı fabrikaya asıldı.

Yaklaşık 550 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlığa neden olan en önemli konuların ücret ve ücrete bağlı maddeler olduğu öğrenildi.

Greve başlamanın son tarihi 8 Mart, bu tarihe kadar anlaşma olmazsa en geç 8 Mart'ta grev başlayacak. Sendika daha öncesinde de greve başlama tarihi belirleyebilir.

Mahle Group: Almanya merkezli otomotiv tedarikçisi

Türkiye'de de faaliyet gösteren Mahle Group, Almanya Stuttgart merkezli ve dünya çapında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren en büyük 30 tedarikçiden biri. İçten yanmalı motorlar için gerekli sistem ve yedek parçaların üreticisi olan Mahle, piston sistemleri, silindir parçaları, supap sistemleri, hava ve sıvı filtre sistemlerinin tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyor.

Dünya genelinde 40 binin üzerinde çalışanı olan Mahle, 2008'de Türkiye’de faaliyet gösteren ve motor parçaları üretimi yapan Mopisan firmasının yüzde 60 çoğunluk hissesini satın almıştı.