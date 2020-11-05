İzmir’de koronavirüsle ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

İzmir’de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyuran Koca, şunları söyledi:

“İzmir İl Sağlık Toplantısı Kararları: Çadır kentlerde COVID-19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi”