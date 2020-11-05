Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
İzmir’de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyuran Koca, şunları söyledi:
Haber Merkezi
İzmir’de koronavirüsle ilgili yeni kararlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyurdu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
İzmir’de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyuran Koca, şunları söyledi: