İzmir'de koronavirüs: Durum 1 ay öncesine göre daha kötü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile beraber Konak’ta bulunan Kızlarağası Hanı’nda Covid-19 denetimi gerçekleştirdi. Vali Köşger, gerçekleşen denetim sonrasında açıklamalarda bulundu.

Aşı bulunana kadar gerekli tedbirlere uyulması gerektiğini söyleyen Köşger, “İzmir’de vaka sayısında son 1 aya göre bir artış var. Vaka sayıları Türkiye ortalamasıyla aynı durumda çok vahim bir durumda değiliz. Ancak biz durumun daha iyi olmasını istiyoruz. Bunun için maske, hijyen ve mesafe kuralları çok önemli. Herkesin bu kurallara uyması gerek. Ekonominin tekrar durmaması, hayatın normal seyrinde devam etmesi lazım” diye konuştu.

İzmir’de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin yüzde 76’sının 65 yaş ve üstü kişiler olduğunu söyleyen Köşger, “65 yaş üstü kişiler hastalık yaymıyor, tam tersine onları korumak için bir takım tedbirler aldık. 65 yaş ve üstü kişilerden sabahları alışverişlerini yapmalarını, birinci derece yakınları değilse düğün törenlerine katılmamalarını ve toplu ulaşım araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanmalarına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu ile beraber karar verdik” diye konuştu.