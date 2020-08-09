İzmir'de kordon boyunu nargile kafeler işgal etti

İzmir'in merkezinde yer alan, Cumhuriyet Meydanı ile liman arasındaki kıyı şeridini kapsayan kordon boyunun 1997'de doldurulan kıyı dolgusu yeşil alan olarak düzenlendi. 2000 yılından bu yana halka açılan alana Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Vapur İskelesi de inşa edildi.

İzmirliler'in özellikle yazın sıkça tercih ettiği çim alanlarda son günlerde işletmelerin işgali söz konusu. Kordon boyunda yer alan işletmelerin masa ve sandalyelerini çim alana çıkartarak buraya servis yapmaya başlamaları tepki çekti.

Konuyla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de etiketleyen yurttaşlar, fiili işgalin sonlandırılmasını istedi.

'Yaptırım uygulanacak'

İzmir Zabıta Daire Başkanlığı'ndan görüştüğümüz bir yetkili konuyla ilgili yakın zamanda cezai işlem uygulanacağını, kendilerine de şikayetler geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Şikayetler geliyor bize de. Planlamalar yapıyoruz bu konuyla ilgili. Henüz cezai işlem yapılmadı. 3-5 gün içinde yaptırım uygulanacağını düşünüyorum. Fiili bir işgal var. İzmir'e özgü bir rahatlık var. Haksız kazanç sağlamaktan öte mevzuata bakıyoruz. Mevzuata göre de yapılmaması, pandemi dönemi olmasa da yapılmaması gereken bir uygulama."