İzmir'de kamu binalarına 'HES' kodu ile girilebilecek

İzmir Valiliği, kentte kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde, HES uygulamasının kullanılacağını bildirdi. Ayrıca, yapılacak düğünlerin de saatlerinin değiştirildiği öğrenildi.

Haber Merkezi

İzmir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kentte yaptığı değerlendirmenin ardından, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca tedbirlere uyularak yapılan düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi. Daha önce düğünler 20.00-22.30 saatleri arasında yapılıyordu.