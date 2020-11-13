İzmir'de kadın cinayetleri: Eşini ve kızını öldürdü

İzmir Kınık'ta yaşayan ve 3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip pazarcılığa başlayan Mustafa Kocabıyık bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayarak eşi ile kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine ailenin evine giden jandarma ekipleri, Mustafa Kocabıyık'ın eşi Nergüzel Kocabıyık'ı (50) mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı (22) da yatak odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

DHA'nın haberine göre balkonda sigara içerken bulunan 55 yaşındaki Mustafa Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma cinayetlerle ilgili soruşturma başlattı.

Yakınları, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.