İzmir'de kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı verilmişti

İzmir'in Konak ilçesinde bugün bir kadın cinayeti işlendi.

Aykut H. iki yıl önce boşandığı, iki çocuk annesi 26 yaşındaki Gizem F.'yi yaşadığı eve balkondan girip öldürdü.

Üniversitede okuduğu öğrenilen Gizem F.'nin çocuklarının cinayet sırasında annesiyle birlikte başka bir yerde olduğu öğrenildi.

Gizem F.'nin iki yıl önce boşandığı Aykut H. hakkında kendisini rahatsız ettiği için uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki evde cinayeti işleyen Aykut H. polisi arayarak teslim oldu.

Gizem F.'nin iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.