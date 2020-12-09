İzmir'de kadın cinayeti: Eski eşi tarafından çalıştığı pastanede öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir pastanede çalışan Fulya Öztürk (35), eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından işyerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastaneye gelen Hasan Ozan Baştosun, Öztürk'ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Baştosun daha sonra Öztürk'ün aracını alarak kaçtı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Öztürk'ün cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

İlgili Haber Fethiye'de kadın cinayeti

İlgili Haber Ankara’da kadın cinayeti