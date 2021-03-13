İzmir'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp kaçtı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan saat 16.00 sıralarında Hüseyin Temurtaş ile Hüsna Temurtaş çiftinin, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı iddia edildi.

DHA'nın haberine göre 34 yaşındaki Hüseyin Temurtaş tabancasıyla eşine 5 el ateş açtı. 30 yaşındaki Hüsna Temurtaş yaralanırken, Hüseyin Temurtaş ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesine kaldırıldı. Hüsna Temurtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Üç çocuk annesi Hüsna Temurtaş'ın bir süre önce babasının evine gittiği ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin Temurtaş'ın kaçtığı kiralık arabayı park halinde buldu.

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Hüseyin Temurtaş, kaçmaya çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'ta yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin Temurtaş ifadesi alınmak üzeri emniyete götürüldü.