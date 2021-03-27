İzmir'de kadın cinayeti: 5 aylık hamile kadın öldürüldü!

Olay, İzmir'in Konak İlçesi Güney Mahallesi'nde dün akşam geç saatlerde meydana geldi.

Beş aylık hamile olan Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada, üç aydır ayrı yaşadığı Anıl Yolum'un arkadan gelerek bıçaklaması sonrası ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ünlü, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ünlü’nün 16 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan Anıl Yolum da yakalanarak gözaltına alındı.