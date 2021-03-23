İzmir Konak'ta polis memuru Fırat K., nişanlısı Nagihan Ü.'yü araç içinde silahla vurarak öldürdü.
Fırat K. adlı saldırgan daha sonra kendini vurdu.
Nagihan Ü. olay yerinde yaşamını yitirirken, Fırat K. hastanede öldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir'de kadın cinayeti!
İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın, nişanlısı olan polis memurunun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
İzmir Konak'ta polis memuru Fırat K., nişanlısı Nagihan Ü.'yü araç içinde silahla vurarak öldürdü.
Fırat K. adlı saldırgan daha sonra kendini vurdu.
Nagihan Ü. olay yerinde yaşamını yitirirken, Fırat K. hastanede öldü.