İzmir'de kadın cinayeti!

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın, nişanlısı olan polis memurunun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

İzmir Konak'ta polis memuru Fırat K., nişanlısı Nagihan Ü.'yü araç içinde silahla vurarak öldürdü.

Fırat K. adlı saldırgan daha sonra kendini vurdu.

Nagihan Ü. olay yerinde yaşamını yitirirken, Fırat K. hastanede öldü.

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