İzmir'de kadın cinayeti

İzmir Menderes'e bağlı Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu.

Yapılan incelemede, ölen kişinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı olduğu ve genç kadının yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın son olarak T.Ö.İ.'nin aracına bindiği görüntüler tespit edildi.

Jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.Ö.İ.'nin çelişkili ifadeler verdiği ve daha sonra da cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.