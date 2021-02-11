İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Bergama ilçesinde, Baykent Ü. (42), eşi Saime Ü.'yü (40) öldürdü.

Baykent Ü., çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulundu. Baykent Ü. ve durumları ağır olan 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Ü., bıçak ile eşi Saime Ü.'yü öldürdü. Ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü.'yü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak intihar girişiminde bulundu.

Saime Ü.'nün cesediyle ve yaralı Baykent Ü. ve 2 çocuk ile karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.