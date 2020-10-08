İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kadın eşi tarafından bıçaklandı.

İddiaya göre Rahman Yalçınsoy boşanma aşamasındaki eşi Bihter Yalçınsoy 'un yaşadığı eve gitti.

Rahman Yalçınsoy, yanında getirdiği bıçakla Bihter Yalçınsoy’u bıçakladı. Yalçınsoy olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Bihter Yalçınsoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yalçınsoy’un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürüp olay yerinden kaçan koca Rahman Yalçınsoy, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.