İzmir’de kadın cinayeti

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesikleri nedeniyle yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile buluştu. Yüksel daha sonra, Serkan D.'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.

Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel’in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesiklerinden dolayı yaşamını yitirdiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D.’yi gözaltına aldı.

Yüksel’in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.