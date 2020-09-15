İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesindeki 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren beş kişiden ikisi kuyudaki gazdan zehirlendi. Fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkan iki kişi, Selçuk Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanedekilerin, kuyuda üç kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Kuyudaki bir kişi ise ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.